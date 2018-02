Libertadores tem 1º jogo da final A eliminação de Santos e de São Paulo na Taça Libertadores serviu de lição para o Boca Juniors. Os times brasileiros caíram diante do Once Caldas - quartas-de-final e semifinal - e ambos não conseguiram vencer o primeiro duelo, como mandante. Nesta quarta-feira, a equipe argentina recebe os colombianos, às 21 horas, em La Bombonera, no 1.º jogo da decisão. E a ordem é clara: tem de vencer de qualquer jeito, para atuar com vantagem em Manizales, dia 30. Apesar do amplo favoritismo, o Boca Juniors - busca seu quarto título nos últimos cinco anos - adotou discurso mais precavido. Nada de mexer com os brios do rival como fez o São Paulo, com bandeira do Japão e frase "rumo a Tóquio", no duelo do Morumbi. Elogiam o rival, dizem que vai ser muito difícil vencer e por isso, valorizam o triunfo dentro de casa. "Temos de vencer de todo modo, até com gol de joelho ou de barriga. E vou entrar em campo para fazer estes gols", afirmou o brasileiro Iarley, confirmado entre os titulares de Carlos Bianchi - optou por escalação de três atacantes. Além do brasileiro, jogam Schelotto e Barijho. "Eles possuem uma ótima equipe, mas jogaremos em casa e a vitória é fundamental," concluiu Iarley. E a catimba argentina parece ter sido colocada de lado. Os jogadores parecem até que ensaiaram as declarações. "Ganhar é o mais importante. Depois, em Manizales, veremos o que vai acontecer", disse Schelotto. "Mas devemos respeitar o adversário." O lateral Clemente segue o raciocínio do companheiro. "Um gol pode não parecer grande diferença, mas significa uma vitória e isso é fundamental," ponderou. Já o técnico do Once Caldas, Luis Fernando Montoya, prefere cutucar o adversário. Disse não temer o Boca, nem La Bombonera. "Me sinto tranqüilo e convencido do que estamos fazendo. Em campo teremos onze jogadores com as mesmas condições." Para Montoya, o jogo desta quarta será um primeiro tempo no qual sua equipe tentará fazer boa apresentação para decidir o título como local. "Sabemos que não vai ser fácil jogar em La Bombonera, mas o Once Caldas superou as dificuldades de enfrentar o São Paulo com mais de 75.000 torcedores apoiando o time deles", lembrou, referindo-se ao primeiro jogo da semifinal, no Morumbi, que terminou 0 a 0.