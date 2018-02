Libertadores tem 2 jogos nesta 3ª A rodada desta semana da Copa Libertadores será aberta nesta terça-feira com duas partidas. No Grupo 1, o líder Deportivo (9 pontos) recebe o Emelec (4), em Cáli. Nesta chave ainda estão River Plate (6) e Libertad (4). No Grupo 6, o Nacional (6) joga em Montevidéu com o Oriente Petrolero (zero). O Racing lidera com 8 pontos e o Universitario tem 5.