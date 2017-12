Libertadores tem 3 partidas amanhã O Boca Juniors, atual campeão sul-americano, encara o peruano Sporting Cristal nesta terça-feira, em Lima, na abertura das oitavas-de-final da Copa Libertadores. A partida, no estádio Nacional, começa às 20h15, horário de Brasília. Também nesta terça, o River Plate viaja para o México, onde mede forças com o Santos Laguna, no estádio Corona. E o surpreendente Deportivo Táchira, da Venezuela, hospeda o Nacional, do Uruguai.