Libertadores tem três jogos amanhã A Copa Libertadores terá três jogos nesta terça-feira, sem participação de equipes brasileiras. O destaque é a visita do Independiente, da Argentina, líder do grupo 5, com 3 pontos, ao Nacional do Uruguai, vice-líder com 1. Pelo chave 3, na qual o Cruzeiro (7 pontos) lidera, jogam Concepción (1) x Caracas (0) e, pelo 6, o duelo é entre Táchira (1) e Tolima (1).