Libertadores terá 36 times em 2004 Como não conseguiu inchar a Copa do Mundo - a Fifa vetou o aumento de seleções para 2006 -, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decidiu aumentar o número de participantes da Libertadores. A partir da edição de 2004, serão 36 equipes, quatro a mais do que teve este ano. Assim, haverá mais uma vaga ao Brasil, outra para a Argentina e duas fixas para o México. Até agora, dois representantes mexicanos disputavam uma repescagem com dois times da Venezuela - com isso, os venezuelanos também garantem duas equipes no torneio. Esse inchaço deve acarretar outra alteração: os 8 grupos na primeira fase passariam a ser 9. Além do inchaço, o presidente da Conmebol, Nicolas Leoz, anunciou nesta terça-feira, em São Paulo, que a entidade irá fiscalizar com maior rigor os estádios dos clubes participantes da Libertadores. A idéia, segundo ele, é inspecionar a segurança dos locais e a real capacidade de cada um.