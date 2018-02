Libertadores: Tigres 2 x 2 Banfield A equipe mexicana do Tigres e o Banfield, da Argentina, empataram ontem à noite, 2 a 2, em partida pela segunda fase do Grupo 6 da Copa Libertadores, disputada no Estádio Universitário da cidade de Monterrey, no México. Os gols do Tigres foram assinalados por Walter Gaitán e Sixto Peralta. Pelo Banfield marcaram Antonio Barijho e Daniel Bilos. Com este resultado, ambas as equipes dividem a liderança do grupo, com cinco pontos, seguidas pelo Alianza Lima, do Peru, com quatro. O Caracas, da Venezuela, soma apenas um ponto.