Libertadores: Tigres 3 x 1 Caracas A equipe mexicana Tigres de Monterrey venceu na noite de ontem o Caracas, da Venezuela, por 3 a 1, e lidera o Grupo 6 da Libertadores, ao lado do Banfield, da Argentina. Os gols do Tigres foram assinalados por Hugo Sánchez, aos 38 minutos do primeiro tempo, pelo argentino Andrés Silvera, aos 6 minutos do segundo tempo, e pelo chileno Claudio Nuñez, cobrando pênalti, aos 12. Rafael Castellín descontou para o Caracas aos 15 minutos da etapa final.