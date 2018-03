Libertadores: Tigres é 1.º no Grupo 6 O Tigres, do México, garantiu nesta terça-feira a primeira colocação do Grupo 6 da Copa Libertadores. Com o empate por 0 a 0 contra o Alianza Lima (PER), em casa, o time mexicano chega a 12 pontos, um a mais que o Banfield (ARG), o segundo colocado e outro classificado da chave. O time argentino chegou aos 11 pontos na classificação com a vitória por 3 a 1 sobre o Caracas (VEN), em casa. Agora, os dois times aguardam a definição dos outros classificados para as oitavas-de-final do torneio para saber quem serão seus adversários, uma vez que o sistema neste ano é campanha entre os classificados (o 1.º enfrenta o 16.º, o 2.º pega o 15.º, e assim por diante). Alianza Lima (PER) e Caracas (VEN) estão eliminados. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada da Copa Libertadores 2005.