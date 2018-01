Libertadores: título vale US$ 2,7 mi O campeão da Copa Libertadores de 2003 receberá US$ 2,7 milhões. A redução da premiação é de 30% em relação à edição de 2002. A premiação total recuou de US$ 29 milhões (tinha sido de US$ 40 milhões em 2001) para US$ 20 milhões. Dirigentes da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) alegam que a crise econômica do continente atingiu a Libertadores. "Não tínhamos alternativas. O valor total do contrato firmado este ano com a TyC (empresa argentina) é de US$ 20 milhões, 30% a menos em relação ao acordo feito para a última competição", disse o boliviano Romer Osuna, tesoureiro da Conmebol. As cotas em cada fase: US$ 105 mil por mando de jogo (US$ 315 mil em três partidas) na primeira fase; US$ 140 mil na segunda; US$ 180 mil na terceira; US$ 250 mil nas semifinais; e mais US$ 250 mil na final. O campeão receberá US$ 600 mil dos patrocinadores e US$ 1 milhão da Conmebol. Total da premiação: US$ 2,735 milhões. As datas dos jogos também já foram definidas. A primeira fase será disputada em fevereiro (dia 5 será a primeira rodada), março e abril. As oitavas-de-final, 23 e 30 de abril; quartas-de-final, 21 e 28 de maio; semifinais, 4, 11 e 18 de junho; final, 25 de junho e 2 de julho. O problema financeiro também foi fator decisivo para que a Conmebol ratificasse o sistema de todos contra todos nas Eliminatórias para a Copa Mundial de 2006. As datas foram definidas, ainda sem o aval da Fifa: cinco partidas em 2003; sete em 2004 e seis em 2005. Romer Osuna explica que "os presidentes das confederações nacionais pediram para manter o sistema de disputa das últimas Eliminatórias. Os investimentos serão maiores e necessitamos de dinheiro para continuar a marcha." Dia 16, em Madri, o presidente da Conmebol, Nicolás Leóz, apresentará esse cronograma aos dirigentes da Fifa. Ele aproveitará o congresso da Fifa para pleitear mais uma vaga para o continente na Copa do Mundo de 2006. "Queremos cinco vagas. Acho que temos mérito para isso. Temos quatro lugares fixos e um quinto se vencermos o representante da Oceania na repescagem. A América do Sul apresenta grandes protagonistas nos Mundiais desde 1930, merece mais um posto", reclama o dirigente. O presidente da Conmebol confirmou nesta quarta-feira a realização do Sul-Americano Sub-20 no Uruguai, em janeiro, e declarou suspenso o Sub-17, previsto para fevereiro na Venezuela. A crise política no país provocou o adiamento do torneio.