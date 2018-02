Libertadores: três jogos nesta terça A semana de jogos da Copa Libertadores começa nesta terça-feira, com três partidas, sendo que duas interessam aos brasileiros São Paulo e Santos. Pelo Grupo 2, o mesmo do Santos, Danubio x Bolívar, em Montevidéu (URU). Já pelo Grupo 3, válido o mesmo do São Paulo, se enfrentam Universidad de Chile x The Strongest, em Santiago (CHI). E, completando a noite, pelo Grupo 6, Tigres x Banfield, em Monterrey (MEX).