Libertadores: última chance de Ricardinho A experiência de Ricardinho será fundamental para tentar conduzir o São Paulo no difícil caminho para evitar a reformulação generalizada que a diretoria do clube promete fazer ao final do ano, caso o objetivo de conquistar a vaga na Libertadores não seja alcançado. ?Se o time não conseguir a classificação para a Libertadores da América, vamos mudar tudo para 2004?, jurou o diretor de futebol Juvenal Juvêncio. Leia mais no Jornal da Tarde