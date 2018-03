Libertadores: última chance do Táchira O Deportivo Táchira encara o Palmeiras como a sua última chance para continuar vivo na Copa Libertadores deste ano. Para o confronto desta quarta-feira, os venezuelanos confiam no goleiro Dudamel e nos atacantes Brondo e Rondon. O time têm três pontos e se perder nesta quarta-feira estará eliminado. O Táchira ganhou apenas na sua estréia, contra o Santo André por 1 a 0. Depois, o time treinado por César Farías só perdeu, inclusive para o próprio Palmeiras, no Palestra Itália, por 3 a 0. A equipe passa por um mau momento no campeonato venezuelano e suas chances de conquistar o título são mínimas. O time, que era um dos favoritos ao título antes do início da liga, está a cinco pontos do líder Maracaibo, faltando apenas cinco rodadas para o final.