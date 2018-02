Libertadores: Universidad Católica vence o Tigres, no Chile O Universidad Católica largou na frente na classificação do Grupo 4 da Copa Libertadores, o mesmo do Corinthians. Venceu por 3 a 2 o Tigres, nesta quarta-feira à noite, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago. Com isso, o time chileno está com três pontos, enquanto que os mexicanos têm zero. Quem marcou primeiro gol do jogo foi Sebastián González, logo no primeiro minuto, para o Tigres. A reação dos chilenos foi com Fuenzalida, que empatou aos cinco. Jorge Quinteros, aos sete minutos, virou o placar para o time da casa e Quinteros, aos 23, fez o terceiro. Aos 27, Aldo de Nigris fez o segundo gol do Tigres, fechando placar. O próximo jogo deste grupo será Deportivo Cali x Corinthians, no dia 15 de fevereiro. Já os dois times voltam a jogar depois: o Tigres pegará o Deportivo Cali no dia 21/2 e, no dia seguinte, o Corinthians receberá a Universidad Católica.