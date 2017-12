Libertadores: vaga fica mais difícil A luta por uma das vagas diretas na Libertadores do ano que vem ganhou uma nova dimensão nesta terça-feira. Como a CBF definiu que apenas o campeão e o vice do Campeonato Brasileiro garantem classificação no torneio sul-americano - o 3º e o 4º colocados disputam uma repescagem - a briga praticamente vai se restringir a Corinthians e Internacional. O time paulista tem 71 pontos e vai precisar chegar a 79 se quiser assegurar a vaga sem depender de ninguém, segundo projeções feitas hoje pelo matemático Tristão Garcia. Se fosse no ano passado - com três vagas diretas e uma na repescagem - o Corinthians já estaria classificado com os atuais 71 pontos. O Inter - que tinha 86% de chances de garantir a vaga direta - viu suas possibilidades reduzidas para 61%. Nas sete últimas rodadas, vai precisar de 4 vitórias e dois empates. O Fluminense - que soma hoje 62 pontos - vai precisar ganhar 17 dos 21 pontos que tem a disputar. O Goiás, quarto colocado, terá de ganhar 18 em 21. Já o Palmeiras - o primeiro abaixo da linha da repescagem - precisaria ganhar todos os seus jogos para garantir sua passagem, sem a necessidade de fazer o qualificatório. Tristão Garcia, no entanto, faz uma ressalva. Diz que ?é possível? que até com 77 pontos algum time garanta sua vaga direta, ?mas é muito arriscado? apostar nisso. ?O ideal é brigar para fazer 79, pois neste caso, não vai denpender de mais nada?, diz. ?Na verdade, a luta pela vaga direta na Libertadores vai ser a luta pelo título de 2005?, conclui ele. Tristão Garcia brinca com a matemática e diz que existe uma receita simples para um time ganhar o campeonato. Basta multiplicar a rodada por dois. Exemplo: na rodada 10, o time precisa estar com 20 pontos ganhos. Na rodada 30 deve estar com 60 pontos. Já na rodada 35, o time que quer ser campeão precisa estar com 70 pontos. Por enquanto, só o Corinthians está nesta média. REBAIXAMENTO - O matemático faz um alerta aos clubes que acham que com 48 pontos se pode escapar do rebaixamento. Ele diz que a margem de segurança é 51. Isso significa dizer que o Flamengo - que soma 38 e é, hoje, o primeiro entre os quatro piores - vai precisar de quatro vitórias e um empate nos sete jogos que ainda lhe restam. Segundo Tristão Garcia, dependendo dos confrontos que tenha pela frente, uma equipe pode até escapar da degola com 50 pontos, mas é melhor ninguém se fiar nisso. ?Com 50 pontos, o Flamengo ainda terá 10% de chances de cair?, lembra. Hoje o Flamengo tem 61% de chances de ser rebaixado. O Brasiliense vem em seguida com 67%; o Paysandu com 76% e o Atlético-MG tem 92% de chances de possibilidades de disputar a segunda divisão em 2006.