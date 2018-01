Libertadores vai pagar menos em 2003 A Copa Libertadores da América, maior torneio da América do Sul, também sentiu os efeitos da crise do futebol internacional. O número de clubes não diminuiu, são 32 times - 30 sul-americanos e dois mexicanos -, como ocorre há quatro anos. Mas as cotas que recebem sofreram uma redução de 30%. Em 2002, foram distribuídos US$ 29 milhões. Na 44ª Libertadores que começa nesta terça-feira, às 21h10, com Grêmio e Pumas (México), em Porto Alegre, a premiação será de US$ 20 milhões. O Brasil entra com quatro times: Santos, Corinthians, Grêmio e Paysandu. Leia mais no Jornal da Tarde