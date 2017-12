Libertadores vale emprego no Palmeiras No Palmeiras, a classificação para a Libertadores virou questão de honra e de preocupação com o emprego. Foi o que admitiu nesta quinta-feira o goleiro Sérgio. Capitão do time, ele vem tentando incentivar seus colegas - principalmente aqueles cujos vínculos com o clube estão prestes a expirar -, convencendo-os de que a vaga no torneio continental pode lhes render uma renovação de contrato. "Todos sabem que precisam se desdobrar para renovar seus contratos", disse Sérgio. "A gente fala para eles que, agora que estão num clube grande, precisam agarrar a oportunidade." Segundo o goleiro, o título da Série B do ano passado ainda é usado como exemplo de motivação. "Todo time que consegue um bom trabalho acaba valorizado. Aconteceu aqui em 2003, com o título da Segundona, quando muitos jogadores ganharam espaço, como Corrêa, Vágner Love e Diego Souza", lembrou Sérgio, que está há 14 anos no clube. "Se conseguirmos a Libertadores, os jogadores que estão aqui serão valorizados." Alguns dos que estão com contrato para acabar são o zagueiro Nen, o lateral Baiano, o meia Elson e o atacante Ricardinho, todos muito usados pelo técnico Estevam Soares. Já o lateral André Rocha e os volantes Adãozinho e Fábio Santos não deverão ter seus contratos renovados, independentemente da classificação para a Libertadores. Sérgio, que tem contrato até 2005 e se diz "tranqüilo" por isso, deixa claro que já está à espera de um desmanche na equipe. "A gente sabe que vai haver mudanças. Todo ano é assim. Chegam três ou quatro reforços e começa o trabalho com um novo elenco", afirmou. Ocupando a quinta colocação no Brasileiro, com 74 pontos, um a menos que São Paulo e São Caetano, o Palmeiras voltará a jogar domingo, contra o Flamengo, no Palestra Itália. Para essa partida, Estevam Soares não poderá contar com o volante Corrêa, suspenso. Magrão, que voltará de suspensão, será seu substituto. No treino desta quinta-feira, o zagueiro Daniel e o lateral Lúcio foram poupados. Dos dois, quem mais preocupa é o primeiro. Ele se queixa de dores na panturrilha direita e é dúvida para o jogo contra o Flamengo. Se Daniel não puder jogar, seu substituto natural é Gláuber. Estevam, porém, poderia até abrir mão do 3-5-2 e optar pelo 4-4-2, com Elson ou Diego Souza no meio-de-campo, ao lado de Alceu, Magrão e Pedrinho. No ataque, Osmar ganhou a posição de Ricardinho e jogará ao lado de Thiago Gentil. Já Lúcio não treinou nesta quinta-feira porque estava com dores na coxa esquerda. Se não puder jogar, Xavier será seu substituto. Risco - A temporada pode acabar nesta sexta-feira para Marcinho. O volante será julgado à tarde, no STJD, pela expulsão contra o Figueirense, domingo retrasado. Como é reincidente, a chance de pegar a pena máxima (quatro jogos) é grande. Se isso acontecer, faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão, Marcinho deverá ganhar férias antecipadas. Só voltaria a treinar no começo de janeiro, para o Paulistão-2005. Alceu seria seu substituto até o fim do ano.