Libertadores: Vasco vence no Chile O Vasco manteve o aproveitamento de 100% na Taça Libertadores da América ao derrotar, de virada, o Desportes Concepción, por 3 a 1, hoje à noite, no Chile. Com a vitória, a equipe carioca passou a ter uma grande vantagem na luta por uma vaga nas quartas-de-final da competição. O próximo confronto entre as duas equipes está previsto para o dia 16, em São Januário. A fragilidade tática do Concepción motivou a equipe vascaína que atacou desde o início da partida. Aos 2 minutos, o volante Paulo Miranda acertou uma bola na trave do goleiro Navarro Montoya. Em seguida, foi a vez do atacante Euller desperdiçar uma oportunidade de gol. Em uma falha do goleiro Helton, o atacante Verdugo chutou forte e inaugurou o marcador, aos 8 minutos. Melhor na partida, o Vasco empatou depois de uma bela jogada de Euller, pela direita, que cruzou a bola para o meia Juninho Paulista cabecear e fazer o primeiro gol vascaíno, aos 19 minutos. No segundo tempo, a equipe chilena voltou com uma armação ofensiva. O técnico Fernando Cavalleri substituiu o lateral-esquerdo Cañete pelo atacante Ilbáñez. A mudança enfraqueceu o sistema defensivo do Concepción e, aos 19 minutos, o artilheiro Romário marcou o segundo gol do Vasco, aproveitando rebote do goleiro, após chute de Pedrinho. O Concepción ainda tentou empatar, mas não conseguiu superar a defesa vascaína, apesar de algumas falhas de Helton. Aos 50 minutos, já nos descontos do juiz Ubaldo Aquino, Juninho Paulista voltou a marcar e garantiu a vitória para o Vasco.