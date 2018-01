Libertadores: veja os caminhos dos brasileiros Libertadores ou Campeonato Argentino? O Corinthians não tem muitas opções. Das oitavas-de-final até as semifinais, o time paulista poderá enfrentar três equipes argentinas. Passando pelos adversários portenhos, a possibilidade de encontrar o Santos na decisão é muito grande. Os dois clubes paulistas poderão repetir a final do Campeonato Brasileiro de 2002 na Libertadores da América 2003. Os cruzamentos indicam que o próximo adversário do Corinthians será o River Plate ? primeiro jogo em Buenos Aires e o segundo em São Paulo. Nas quartas-de-final, se passar pelo River, o time de Geninho tem chance de encontrar outro clube da Argentina, o Racing. E nas semifinais, teria pela frente o Boca Juniors. A trajetória do Santos seria menos tortuosa, mas nada fácil também até a decisão. Classificado em primeiro lugar na primeira fase, deve decidir a vaga nas oitavas contra o Nacional, do Uruguai. Depois, teria o Deportivo de Cali nas quartas. E, provavelmente, o Grêmio na disputa por um lugar na decisão da Libertadores quando encontraria com o Corinthians. VEJA AQUI OS CAMINHOS DOS BRASILEIROS NA LIBERTADORES