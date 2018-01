Libertadores: Vélez vence e lidera O Vélez Sarsfield, não teve problemas em sua segunda partida na Libertadores da América. A equipe argentina venceu o Junior de Barranquilla, da Colômbia, por 2 a 0 e agora é líder do Grupo 1, com seis pontos. O Rosário Central - que na quarta-feira aplicou a maior goleada até aqui da competição, com os 6 a 0 em cima do Universitário do Peru - ocupa a segunda colocação no grupo, ao lado do Junior. Ambos têm três pontos. O time peruano ainda não marcou pontos e é o lanterna. O River Plate também da Argentina, goleou o The Strongest, da Bolívia por 5 a 1, em Buenos Aires. Com esse resultado, o River assume a liderança do grupo 5, ao lado do Guarani (PAR), que na estréia venceu o El Nacional do Equador por 3 a 1. As duas equipes somam 3 três. El Nacional e The Strongest ainda não marcaram pontos. Pelo grupo 4, o Olímpia venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 1 a 0. A equipe paraguaia chegou aos 4 pontos e assumiu a liderança do grupo. O Emelec, do Equador é segundo colocado no grupo com 1 ponto e Sporting Cristal, o lanterna. O Cruzeiro, quarto integrante do grupo, ainda não estreou. A rodada teve ainda o empate em 0 a 0 entre Peñarol e Deportivo Táchira, da Venezuela. Esta partida, válida pelo Grupo 6, foi disputada em San Cristóbal. O grupo tem a liderança do America de Cali, com 3 pontos. Deportivo Táchira vem em segundo com 1, mesmo número do Penãrol. O Vasco da Gama - que também integra o grupo, ainda não estreou.