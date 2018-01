Libertadores volta com colombianos As emoções da Copa Libertadores da América estão de volta nesta terça-feira, mas sem o envolvimento de times brasileiros. Pelo grupo 1, um clássico colombiano, com América de Cali x Independiente Medellín. Na primeira rodada, o América bateu o Libertad, em Assunção, no Paraguai, por 2 a 1, e lidera a chave, já que o seu rival desta terça-feira conseguiu um empate por 2 a 2 com o Atlético-PR. Pelo grupo 3, de São Paulo e The Strongest, da Bolívia, o Universidad de Chile recebe o Quilmes, da Argentina.