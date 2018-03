Libertadores:clubes podem jogar no Sul O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, válido pelas quartas-de-final da Taça Libertadores da América, que começa na próxima quarta-feira, poderá ser disputado no sul do país. Esta foi a forma encontrada pelos dois clubes para fugir do racionamento de energia adotado na região sudeste do país, que impede a realização de eventos esportivos no período noturno. As diretorias dos clubes iniciaram negociações nesta quinta-feira, mas há divergências quanto ao local. O Palmeiras sugere que as partidas sejam disputadas em Curitiba, mas o Cruzeiro prefere Porto Alegre. Ainda hoje é possível que se tenha uma definição sobre o assunto. O Palmeiras garantiu sua vaga na próxima fase da Libertadores ao vencer o São Caetano nos pênaltis. Na terça-feira, o Cruzeiro venceu no El Nacional, do Equador, por 4 a 1.