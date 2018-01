"Licença" de Teixeira vai até 2002 O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, não voltará a comandar a entidade pelo menos até março de 2002. Ele recebeu orientação de seu cardiologista, Roberto Horcades, para ficar afastado de situações de estresse por, no mínimo, seis meses - a contar a partir da data da angioplastia a que foi submetido, 31 de agosto. "Se ele quiser descumprir a orientação, vai estar fazendo uma tentativa de suicídio", disse o médico. Ex-diretor do Hospital de Cardiologia, nas Laranjeiras, e membro efetivo e fundador da Sociedade Brasileira de Cardiologistas, Horcades sugeriu a Teixeira que consulte outros dois especialistas em problemas cardíacos para obter novos laudos sobre seu estado de saúde: os doutores Irving Franco, chefe da Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, e José Antonio Ramirez, diretor-geral do Incor, em São Paulo. Horcades justificou a recente viagem de Teixeira a Suíça, afirmando que o dirigente deixou o Brasil alguns dias para descansar na casa de um amigo. "Ele tem de evitar estresse, aborrecimento; senão o risco de infarto passa a ser considerável." Nesta quinta-feira, o presidente interino da CBF, Alfredo Nunes, concede entrevista na sede da entidade para falar sobre como a CBF será administrada no período de ausência de Teixeira.