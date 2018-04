Líder Argentina vai a Bogotá para enfrentar a Colômbia

A líder Argentina enfrenta nesta terça-feira a Colômbia, no Estádio El Campín de Bogotá, no confronto das duas únicas equipes que ainda não tomaram gols nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial da África do Sul 2010. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Ambas as seleções vêm tendo como principais destaques seus respectivos goleiros, Agustín Julio, por parte da Colômbia, e Abbondanzieri pelo lado dos argentinos. A melhor situação, no entanto, é a da Argentina, que acumula 9 pontos em três rodadas, resultado de três vitórias, frente a Chile (2-0), Venezuela (0-2) e Bolívia (3-0), que lhe conferem 100% de aproveitamento até aqui. A Colômbia, por sua parte, ocupa a quarta colocação, com cinco pontos, e acumula dois empates, contra Brasil (0 a 0) e Bolívia (0 a 0), e uma vitória diante da Venezuela (1 a 0). O técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, deu a entender que faria diversas mudanças na equipe para a partida desta terça-feira. Com isso, pode ganhar uma vaga na equipe titular o meia Grisales, do Colón da Argentina, que com sua experiência poderia ser fundamental para a equipe da casa. Além disso, Jorge Luis Pinto deve botar em campo o atacante Moreno, que entraria no lugar de Falcao García, do River Plate, que se machucou na partida do último sábado, diante da Venezuela, e ainda não se recuperou totalmente. "Precisamos buscar a vitória em todas as partidas em casa, e contra a Argentina não será diferente", disse Pinto, antes do último treino da seleção. Para ele, a Argentina é uma equipe que trabalha muito em equipe, mas dá espaços para o contra-ataque. Colômbia Agustín Julio; Bustos, Walter Moreno, Mosquera, Arizala; Amaya, Carlos Sánchez, Castrillón, Grisales; Rentería, Moreno (García) Técnico: Jorge Luis Pinto Argentina Abbodanzieri; Ibarra, Demichelis, Milito, Zanetti; Maxi Rodríguez, Mascherano, Gago; Riquelme; Tévez e Messi Técnico: Alfio Basile Árbitro: Jorge Larrionda (URU) Estádio: El Campín, em Bogotá Horário: 22h50 (de Brasília) "Teremos que tentar tirar a posse de bola deles, mas por outro lado nos darão mais espaços do que qualquer outra equipe, até mesmo o Brasil", disse. A seleção argentina, por sua parte, treina em Bogotá, e tentará defender sua invencibilidade e liderança na Eliminatória. "Sabemos que enfrentaremos uma boa equipe, mas vamos ver como evoluem as coisas na partida", assinalou o zagueiro Milito. Por sua parte, Abbondanzieri disse que o fato de ainda não ter tomado gols lhe confere "muita tranqüilidade". "Lógico que é sempre preciso estar atento, pois se você relaxa, pode ter o azar de tomar um gol. Mas até agora viemos bem, e esperamos continuar assim", disse. Antes de chegar a Bogotá, o meia Riquelme, artilheiro das Eliminatórias com quatro gols, se mostrou temeroso acerca dos mais de 2 mil metros de altitude da capital colombiana. Riquelme voltará a comandar o setor ofensivo da equipe argentina, junto com Tévez e Messi.