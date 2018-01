Líder Atlético faz clássico pela A3 O líder Atlético Sorocaba faz nesta quarta-feira à noite o clássico municipal contra o São Bento pela décima terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Com três pontos à frente, o Atlético espera segurar o rival para manter a frente na classificação geral da competição. Enquanto o São Bento está com 22 pontos, o Atlético têm 25. E sabe que uma derrota pode significar, além da perda da liderança, um problema para o futuro, já que três pontos são importantes num campeonato de pontos corridos. O XV de Piracicaba, vice-líder da competição com 24 pontos, enfrenta o Bandeirante, quinto colocado com 21 pontos buscando a quarta vitória consecutiva. Nos outros confrontos envolvendo clássicos regionais, o Jaboticabal (nono colocado com 18 pontos) recebe a lanterna Inter de Bebebedouro, que tem apenas cinco pontos ganhos, enquanto que o XV de Jaú (décimo primeiro com 16 pontos) joga contra o Noroeste, quarto colocado na classificação geral com 22 pontos. Em Taquaritinga, o time da casa, penúltimo colocado com 11 pontos, joga contra o vizinho Oeste, de Itápolis. Outros três jogos completam a rodada: Flamengo x Garça em Guarulhos e Taubaté x Independente jogam às 16 horas. A noite, a partir das 20:30 horas , serão realizados todos os jogos citados acima mais União Mogi x Marília. Classificação - 1) Atlético Sorocaba 25 pontos; 2) XV de Piracicaba 24; 3) São Bento e Noroeste 22; 5) Bandeirante 21; 6) União Mogi 20; 7) Flamengo e Oeste 19; 9) Jaboticabal 18; 10) Independente 17; 11) XV de Jaú 16; 12) Garça e Marília 15; 14) Taubaté 13; 15) Taquaritinga 11; 16) Inter de Bebedouro 5.