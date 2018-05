Líder Bayer empata e pode ver rival encostar no Alemão

O Bayer Leverkusen começou a 15.ª rodada do Campeonato Alemão com três pontos de vantagem na liderança, mas pode terminar apenas um à frente do vice-líder Werder Bremen. Isso porque neste sábado a equipe foi até Hannover e apenas empatou sem gols com o time da cidade, indo a 31 pontos. O Werder, que soma 27, ainda joga no domingo contra o Colonia, fora de casa.

O terceiro colocado é o Bayern de Munique. Se recuperando de um início ruim de temporada, o time venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, na sexta-feira, e chegou a 27 pontos.

Já o Hamburgo, quarto na tabela, perdeu a chance de se aproximar dos líderes neste sábado, ao também empatar em casa por 0 a 0 com o Hoffenheim, resultado que o deixou com 25 pontos.

Ainda pela 15.ª rodada, o Borussia Dortmund se destacou ao golear o Nuremberg por 4 a 0, chegando a 24 pontos. Já o atual campeão Wolfsburg vai ficando cada vez mais longe do sonho do bi. Em casa, o time dos brasileiros Grafite e Josué empatou por 2 a 2 com o Freiburg, ficando com 23 pontos. No duelo entre times ameaçados pelo rebaixamento, Stuttgart e Bochum empataram por 1 a 1.