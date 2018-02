Líder Bayern tenta abrir vantagem O Bayern de Munique (1.º, com 32 pontos), tenta mais uma vez abrir vantagem na liderança da classificação do Campeonato Alemão 2004/05. Neste sábado, joga contra o Nuremberg (12.º, com 17 pontos) na casa do adversário, e precisa ganhar para aumentar a diferença de dois pontos sobre o Schalke 04, que ocupa a segunda posição com 30 pontos. Caso consiga a vitória, o Bayern fica na espera para saber como ficará a classificação, já que o Schalke joga somente no domingo. A rodada deste sábado terá os seguintes jogos, além do jogo citado acima: Freiburg (17.º) x Werder Bremen (6.º); Hamburgo (8.º) x Hannover (5.º); Arminia Bielefeld (7.º) x Hansa Rostock (18.º); Stuttgart (3.º) x Bochum (16.º); Bayer Leverkusen (10.º) x Wolfsburg (4.º) e Hertha Berlim (9.º) x Borussia Moenchengladbach (15.º).