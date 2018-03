Líder Benfica cai diante do Penafiel A derrota do Benfica diante do Penafiel por 1 a 0, neste sábado, deixa em aberto a disputa pelo título do Campeonato Português. Em caso de vitória do Sporting Lisboa sobre o Vitória de Guimarães, nesta segunda-feira no Estádio José Alvalade, as duas equipes de Lisboa se igualarão na ponta. Com um jogo a mais, o Benfica tem 61 pontos contra 58 do Sporting. O gol da partida deste sábado foi marcado por N?Doye aos 15 minutos do segundo tempo. A definição do campeonato poderá acontecer no próximo final de semana, no duelo entre as duas equipes da capital. Também neste sábado o Boavista perdeu do Braga por 2 a 1. Neste domingo os jogos são os seguintes: Moreirense x Porto, Estoril x Gil Vicente, União de Leiria x Vitória de Setúbal, Beira-Mar x Acadêmica e Rio Ave x Marítimo.