Líder Braga tropeça em Portugal Líder do Campeonato Português, o Braga perdeu por 1 a 0 para o Marítimo neste sábado, na casa do adversário, com gol de Kanu. Com isso, estacionou nos 23 pontos e pode ver a diferença para o segundo colocado Porto, que neste domingo visita o Paços de Ferreira, cair de cinco para dois pontos. Com a vitória, o Marítimo subiu para o décimo lugar, com 11 pontos.