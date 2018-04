Líder Chelsea tropeça e fica no empate com o Southampton

O líder Chelsea tropeçou neste domingo e não passou de um empate diante do Southampton pela 19.ª rodada do Campeonato Inglês. Fora de casa, os comandados de José Mourinho esbarraram na forte marcação do adversário e ficaram no 1 a 1, para delírio do Manchester City, que pode cortar ainda mais a diferença na tabela.

O resultado levou o Chelsea a 46 pontos, o que faz com que o vice-líder Manchester City possa cortar a vantagem para apenas um ponto neste domingo. Se não vencerem o Tottenham na quinta-feira, fora de casa, os londrinos podem ser ultrapassados já na próxima rodada. O Southampton, por sua vez, segue fazendo ótima campanha e é o quarto, com 33 pontos. Na quinta, recebe o Arsenal.

O Southampton surpreendeu neste domingo, foi para frente e começou melhor. Aos 14 minutos, Fonte perdeu boa chance pela direita. Aos 16, não teve jeito e os donos da casa abriram o placar. Mané foi lançado da intermediária. Sozinho, viu Courtois sair desesperado e deu um belo toque de cobertura para vencer o goleiro belga.

O gol deixou a partida como o Southampton queria. Com a vantagem, a equipe recuou e impôs uma forte marcação, que fez com que o Chelsea praticamente não criasse ao longo do primeiro tempo. Só que aos 45 minutos apareceu o talento de Hazard. Ele recebeu pela esquerda, avançou, limpou dois marcadores e bateu cruzado para marcar um belo gol.