Líder, Coritiba abre returno amanhã O Coritiba abrirá o returno do Campeonato Paranaense, neste sábado, às 16 horas, contra o Engenheiro Beltrão, no Estádio João Cavalcante de Menezes, em Engenheiro Beltrão, no noroeste do Paraná, com o objetivo de manter a liderança do Grupo A, com 16 pontos. O adversário ocupa a penúltima colocação, com apenas 5 pontos. A rodada terá continuidade domingo com outros sete jogos. O Coritiba jogará com uma defesa alterada. O lateral-direito Rafinha, que estava defendendo a seleção brasileira sub-20, tem o retorno garantido no lugar de James. O zagueiro Alexandre continua no time substituindo Flávio, que se recupera de lesão no joelho direito. Ele terá como companheiro Vágner, pois Miranda está suspenso. Na esquerda, Ricardinho fica mantido.