Líder da A3 perde a 2ª consecutiva O Noroeste mantém a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A3, mesmo perdendo seu segundo jogo consecutivo, desta vez para o XV de Piracicaba, por 1 a 0, em Piracicaba. Este novo tropeço pode custar o cargo do técnico Varlei de Carvalho, que está muito desgastado no comando do time. O Oeste é vice-líder com 37 pontos, seguido de perto por Palmeiras e Sertãozinho, com 36 pontos. Quem mais tirou proveito da rodada foi o Sertãozinho que venceu o Osasco, por 2 a 0, e chegou à terceira posição. Foi beneficiado pela derrota do Palmeiras B para o Barretos, por 4 a 0, e do tropeço do Oeste, em casa, por 1 a 1, com o XV de Jaú. A briga para fugir do rebaixamento parece que vai ficar mesmo resumido a três clubes. O lanterna União Mogi (11) foi goleado pelo Jaboticabal, por 4 a 2. O penúltimo colocado, o Garça (17) também perdeu por 4 a 2, mas para o Taquaritinga. Já o Independente (21) perdeu para o Taubaté, por 2 a 1. Resultados da 21ª rodada: Internacional 0 x 0 Ferroviária, Sertãozinho 2 x 0 Osasco, Taquaritinga 4 x 2 Garça, XV de Piracicaba 1 x 0 Noroeste, Jaboticabal 4 x 2 União Mogi, Barretos 3 x 0 Palmeiras B, Oeste 1 x 1 XV de Jaú e Taubaté 2 x 1 Independente. Classificação - 1) Noroeste 38 pontos; 2) Oeste 37; 3) Palmeiras B e Sertãozinho 36; 5) Barretos e Taubaté 34; 7) Taquaritinga 33; 8) Osasco e Internacional 31; 10) XV de Piracicaba 28; 11) XV de Jaú 26; 12) Jaboticabal 24; 13) Ferroviária 23; 14) Independente 21; 15) Garça 17; 16) União Mogi 11.