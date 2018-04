Líder da Série C, Bragantino tem problemas fora de campo

Mesmo muito perto de conquistar o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série B do próximo ano, o Bragantino não teve uma segunda-feira tranqüila. Após a vitória, de virada, sobre o Nacional-PB, na Paraíba, por 3 a 1, o meia Davi abandonou a delegação e voltou para São Paulo, alegando que teria de resolver problemas particulares. Na verdade, o jogador estuda, junto com seu empresário, uma proposta do exterior, e tenta deixar o clube paulista já através da Lei do Passe. O motivo: não estaria recebendo os salários. Durante a partida de domingo, Davi reclamou de dores na perna direita e pediu para ser substituído. A atitude revoltou o técnico Marcelo Veiga, que afirmou que mesmo que o meia volte ao clube será punido. O presidente Marquinho Chedid nega o não pagamento dos salários. "Estamos com problemas de caixa, mas estamos cumprindo com os nossos deveres. Apesar das dificuldades, os salários estão em dia", garantiu. Outro assunto que ganhou força nos corredores do Marcelo Stéfani foi a premiação, tanto pela promoção, quanto pelo título. "Ainda não defini com os jogadores sobre isso, pois acredito que não seja o momento certo", comentou o presidente do clube. Com 19 pontos, a equipe paulista lidera de forma isolada e tem a única campanha invicta. Na próxima rodada - a décima do Octogonal -, o único time invicto desta fase recebe, nesta quarta-feira, o Bahia, terceiro colocado, com 16 pontos.