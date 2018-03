Líder do governo indignado: "chantagistas" Chantagistas! Foi assim, sem poupar adjetivos pejorativos, que o líder do governo na Câmara, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), definiu os cartolas brasileiros que apoiaram a decisão do Clube dos 13 de suspender o Campeonato Brasileiro em represália à elaboração do Estatuto de Defesa do Torcedor e, sobretudo, à Medida Provisória 79, atual Lei 10.672. De acordo com o ex-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da CBF/Nike, é preciso que os dirigentes "parem de achar que são donos do futebol brasileiro??. Indignado com a atitude tomada por alguns representantes de clubes na noite de terça-feira, que contou com o aval tanto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como da Rede Globo de Televisão (detentora dos direitos de transmissão), que enviou executivos à reunião, Rebelo mandou um recado. "O governo não vai se submeter à chantagem, à pressão dessas pessoas. Vamos fazer o que for necessário", afirmou. "Isso (a decisão de paralisar o futebol) não é uma agressão ao governo, mas sim à sociedade, uma vez que o estatuto foi aprovado, quase que por unanimidade, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal." Com a experiência de quem liderou, por praticamente dois anos, investigações profundas a respeito da entidade máxima do futebol brasileiro e de seus dirigentes, o líder governista não acatou a intimidação da cartolagem. "Foi um blefe, coisa de gente desesperada e sem argumento", afirmou. Na manhã de hoje, em Brasília, fontes do Ministério dos Esportes confirmaram para a Agência Estado que Rebelo manteve contatos telefônicos com o ministro Agnelo Queiroz. Nas conversas, o líder teria pedido ao chefe da pasta que não cedesse às provocações dos dirigentes de clubes. Um dos exemplos citados foi o da prefeita da São Paulo, Marta Suplicy, diante da questão do transporte público. O governo municipal "comprou" a briga com empresários e sindicalistas e, aos poucos, reformula o sistema. Outra figura influente do primeiro escalão do governo federal consultado por Rebelo foi o chefe da Casa Civil, José Dirceu, que teria concordado com a linha de pensamento e a forma de reagir diante do episódio proposta pelo líder. Irritação - Não bastasse a conturbada vivência que teve em meio às polêmicas que envolvem a criticada administração do futebol brasileiro, a forma como os dirigentes dos clubes encontraram para arquitetar o plano - em segredo - também desagradou ao deputado. Ele só ficou sabendo dos acontecimentos quando um assessor, a pedido da reportagem, o retirou de um jantar na noite de terça-feira para que comentasse a "novidade".