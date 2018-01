Líder do Paranaense joga em Irati O Malutrom, de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, quer manter a boa fase e garantir-se na liderança do Campeonato Paranaense, no jogo deste domingo, às 15h30, contra o Iraty. O time soma 13 pontos e ainda não sofreu nenhuma derrota na temporada. Por não haver mais vagas nos hotéis da cidade, os jogadores devem viajar somente amanhã para Irati, a cerca de 160 quilômetros de Curitiba. Ao contrário do Malutrom, o Paraná Clube, que joga no mesmo horário, contra o Rio Branco, em Paranaguá, somente agora começa a reagir no campeonato regional. Depois de sete partidas sem vitória, conseguiu derrotar o Francisco Beltrão na última rodada e soma 7 pontos. A derrota quarta-feira para o Joinville, na despedida da Sul-Minas, não preocupa. "O jogo serviu apenas para observar alguns atletas", disse o técnico interino Saulo Freitas. O técnico quer o time ofensivo, apesar de reconhecer a força do adversário, sobretudo jogando em Paranaguá. "O jogo será difícil, mas temos forças e acredito que podemos sair com um resultado positivo", afirmou. Em razão do carnaval, a diretoria não conseguiu reservar hotel no litoral paranaense. Os jogadores percorrerão amanhã os 90 quilômetros até Paranaguá.