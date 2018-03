Líder e lanterna se enfrentam na Série B1 A rodada deste domingo do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão estadual, coloca frente a frente o melhor e o pior time do grupo 1. O Santa Ritense, líder com 25 pontos ganhos, recebe em Santa Rita do Passa Quatro o Fernandópolis, lanterna com nove. Situação parecida acontece no grupo 2. O Primavera, que está em segundo lugar, com 24 pontos, vai ao litoral enfrentar o XV de Caraguá, que precisa desesperadamente somar pontos para escapar do rebaixamento. O time é o pior time do campeonato e briga com o Guarulhos para continuar na B1 em 2004. A penúltima rodada da primeira fase pode definir os quatro classificados de cada grupo para a outra fase da competição. Confira os jogos da rodada: 15h00 - Fernandópolis x Santa Ritense; Velo Clube x Linense; Batatais x Lemense; Monte Azul x Tupã; Guarulhos x Ecus; Capivariano x União Mogi; XV de Caraguatatuba x Primavera.