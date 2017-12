Líder enfrenta vice-lanterna na B3 O Joseense, líder absoluto do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B3, vai enfrentar o vice-lanterna da competição, o Serra Negra, nesta quarta-feira, às 15h, pela 18ª rodada do torneio. Será o duelo de opostos: o Joseense tem 42 pontos, contra 17 do Serra Negra. Apesar desta situação, o Serra negra está há três partidas sem perder e o técnico Souza, ex-XV de Piracicaba, comemora este fato. Ainda pelo grupo 1, a vice-líder Ponte Preta-Sumaré enfrenta o Ginásio Pinhalense, que está na 11ª colocação. No Grupo 2, o líder Comercial de Tietê, com 39 pontos, recebe o União Iracemapolense. O Corinthians-B, que tem o melhor ataque da competição, com 49 gols, enfrenta Andradina, que soma 22 pontos. Confira os jogos desta quarta-feira: Catanduvense x Itararé; Comercial Tietê x Iracemapolense; Corinthians B x Andradina; Gazeta x Tanabi; Grêmio Barueri x Suzano; Osan x Jacareí; Paulistano x Águas de Lindóia; Pinhalense x Ponte Preta B; Pirassununguense x Montenegro; Prudentino x Elosport; Ranchariense x Vocem; SC Paulista x Guaçuano; Serra Negra x Joseense e União do Vale x Amparo.