Líder entra em campo na Série A3 A 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 acontece neste meio de semana. Nesta quarta-feira, o XV de Piracicaba, líder do Grupo 1, recebe no estádio Barão de Serra Negra o vice-líder XV de Jaú. O XV de Piracicaba, que é dirigido pelo ex-jogador do Corinthians, Paulo César Catanoce, soma 26 pontos, quatro a mais que o homônimo de Jaú. No Grupo 2, o Palmeiras B ainda lidera, com 30 pontos, apesar de ter perdido os últimos três jogos. Os quatro primeiros colocados de cada grupo passam à segunda fase. Os dois últimos de cada grupo caem para a Série A3. Após a rodada de domingo, três técnicos perderam o emprego: Vilson Tadei saiu para a entrada de João Paulo de Campos no Monte Azul; no Taboão da Serra saiu Boca para a entrada de Cláudio Roberto Araújo, que dirigia o time de juniores; e no Jaboticabal saiu Rodrigo Fonseca para a entrada de Vilson Tadei, que ano passado já salvou o time do rebaixamento. Na quinta-feira, a rodada será completada com oito jogos. Confira: 11 horas - ECO-Osasco x Taboão da Serra; Primavera x Mauaense; Palmeiras-B x ECUS; São Vicente x Grêmio Barueri; 15 horas - Ferroviária x Monte Azul; 15h30 - São José x Itararé; 16 horas - Barretos x SEV e Jaboticabal x Rio Claro.