Líder, Fortaleza terá dois desfalques O zagueiro Fernandão e o volante Marcelo Lopes irão desfalcar o Fortaleza, no jogo do próximo sábado (20), contra o Bahia, às 16 horas, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, pela 3ª rodada da fase final da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo na vitória de 1 a 0 sobre o Brasiliense (DF), no último sábado (13). O treinador Zetti começa nesta terça-feira a definir quem vai jogar no lugar de Fernandão e Marcelo Lopes. As opções são Nivaldo, Picolli e Dude. Zetti já terá a disposição os atacantes Guaru, que está de volta após licença para participar dos funerais do pai dele em Taubaté-SP, e Marco Antônio que se recuperou de uma lesão na panturrilha. Mas a tendência é que Zetti opte pela permanência de Jean Carlo e Edson Araújo no ataque. O Fortaleza lidera o quadrangular final da Série B com quatro pontos.