Líder Joseense perde na Série B-3 O Joseense , líder do Campeonato Paulista da Série B-3, com 39 pontos, está começando a dar sinais de fraqueza. O time de São José dos Campos sofreu sua segunda derrota, desta vez por 3 a 2 para o Serra Negra, nesta quarta-feira, pela 18ª rodada da competição, equivalente à sexta divisão. Com a vitória de 4 a 3 sobre o Ginásio Pinhalense, em Espírito Santo do Pinhal, a Ponte Preta-Sumaré (37) ficou cinco pontos atrás do Joseense (39), que chegou a ter nove pontos a frente. Mesmo vencendo, a Ponte continua com o Paulista de Caieiras no seu encalço. Jogando em casa, o time da Grande São Paulo bateu o Guaçuano por 2 a 1 e se sustentou na terceira posição. A derrota não prejudicou a quarta posição do time, que foi beneficiado pela derrota do União do Vale por 4 a 1 para o Amparo. Pelo Grupo 2, o Comercial de Tietê continua na frente, graças à vitória de 2 a 1 sobre o União Iracemapolense, seguido de perto pelo Corinthians-B, que venceu por 1 a 0 o Andradina. A maior goleada foi protagonizada pelo Itararé, com 7 a 1 sobre o Catanduvense. O jogo foi realizado no estádio Adail Nunes da Silva porque o CAC perdeu o mando de campo devido a falta de médico na partida contra o Vocem. Resultados da rodada:Catanduvense 1 x 7 Itararé; Comercial de Tietê 2 x 1 União Iracemapolense; Corinthians-B 1 x 0 Andradina; Gazeta 0 x 5 Tanabi; Grêmio Barueri 7 x 0 União Suzano; Osan 1 x 3 Jacareí; Paulistano 2 x 1 Águas de Lindóia; Ginásio Pinhalen se 3 x 4 Ponte Preta-Sumaré; Pirassununguense 1 x 0 Montenegro; Prudentino 3 x 1 Elosport; Ranchariense (3) 3 x 3 (2) Vocem; Paulista de Caieiras 2 x 1 Guaçuano; Serra Negra 3 x 2 Joseense; União do Vale 1 x 4 Amparo. Classificação da Série B-3: Grupo 1 1) Joseense - 42 pontos 2) Ponte Preta-Sumaré - 37 pontos 3) Paulista de Caieiras - 35 pontos 4) Guaçuano, União do Vale e Amparo - 31 pontos 7) Jacareí - 28 pontos 8) Osan - 26 pontos 9) Grêmio Barueri - 23 pontos 10) Paulistano - 22 pontos 11) Serra Negra - 20 pontos 12) Ginásio Pinhalense - 19 pontos 13) Águas de Lindóia - 17 pontos 14) União Suzano - 10 pontos Grupo 2 1) Comercial de Tietê - 42 pontos 2) Corinthians-B - 41 pontos 3) Pirassununguense - 38 pontos 4) Montenegro - 34 pontos 5) Prudentino - 31 pontos 6) Tanabi - 30 pontos 7) Elosport - 29 pontos 8) Itararé - 29 pontos 9) Vocem - 23 pontos 10) Andradina - 22 pontos 11) União Iracemapolense - 19 pontos 12) Gazeta - 10 pontos 13) Ranchariense - 4 pontos 14) Catanduvense - 7 pontos.