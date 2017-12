Líder Juventus defende tabu com Fiorentina A Juventus nunca perdeu da Fiorentina no Estádio Delle Alpi, em Turim. E, como precisa da reabilitação, a líder do Campeonato Italiano não pode vacilar no jogo de amanhã. Ainda mais porque três jogadores emprestados pela Juve, o atacante Miccoli, o meia Maresca e o zagueiro Chiellini, querem mostrar serviço. O vice-líder Milan visita o Brescia. Os outros jogos de amanhã: Internazionale x Bologna, Parma x Reggina, Cagliari x Sampdoria, Chievo x Atalanta, Livorno x Lazio, Roma x Udinese e Siena x Lecce.