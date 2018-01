Líder Juventus empata com a Lazio Lazio e Juventus empataram por 1 a 1 neste sábado, no Estádio Olímpico de Roma, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. O time da casa abriu o placar logo aos 16 minutos de jogo com Rocchi, mas o francês Trezeguet, vice-artilheiro da competição com 14 gols, empatou dez minutos depois. A Juve manteve-se na liderança do Italiano com 43 pontos, 11 a mais que a Inter, que visita o Reggina neste domingo. A Lazio ficou em oitavo, com 23. Em outro jogo deste sábado, o Treviso venceu o Lecce por 2 a 1. O segundo gol foi marcado pelo brasileiro Pinga.