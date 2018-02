Líder Juventus vence a sétima seguida A Juventus não sabe o que é perder pontos no Campeonato Italiano. Neste sábado, o time de Turim conquistou sua sétima vitória em sete jogos na competição ao bater o Messina por 1 a 0, mesmo com alguns titulares sendo poupados para o jogo contra o Bayern de Munique, terça-feira, pela Copa dos Campeões. O gol foi do outrora ?intocável? Alessandro Del Piero. Com 21 pontos, a Juventus abriu oito de vantagem para Milan e Inter de Milão, que jogam no domingo. O Messina é o vice-lanterna, com três pontos.