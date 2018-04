Líder Juventus vence Sampdoria em jogo de seis gols

TURIM - A líder Juventus deu outra mostra de que não tem encontrado adversários à altura na Itália e voltou a triunfar neste sábado. Líder disparada da tabela no Campeonato Italiano, a equipe de Turim recebeu a Sampdoria e, em dia inspirado de Arturo Vidal, autor de dois gols, venceu por 4 a 2. Llorente e Pogba marcaram os outros gols dos donos da casa. Barzagli, contra, e Gabbiadini descontaram.

O resultado levou a Juventus a 55 pontos, oito à frente da segunda colocada Roma, que também venceu neste sábado. O time de Turim, que perdeu apenas uma vez em 20 rodadas, volta a campo no sábado que vem para pegar a Lazio, fora de casa. Já a Sampdoria, 15.ª, com 20 pontos, jogará no domingo, dia 26, contra o Bologna, em casa.

A Juventus começou com tudo neste sábado e chegou ao primeiro gol aos 18 minutos. Pogba deu passe preciso para Vidal, que, dentro da área, só desviou do goleiro. Aos 24, Llorente ampliou. Após escanteio batido da direita, o atacante subiu mais que a zaga e testou firme.

A Sampdoria foi para cima com a desvantagem e descontou aos 38 minutos. Após cruzamento da esquerda, Barzagli tentou cortar, mas acabou tocando contra a própria meta. Aos 41, no entanto, Vidal marcou seu segundo na partida ao cobrar pênalti forte, no alto, sem chance para o goleiro adversário.

O segundo tempo foi de pressão da Sampdoria, que voltou a assustar e diminuiu aos 25 minutos. Gabbiadini, de cabeça, marcou após cobrança de escanteio. Quando os visitantes sonhavam com o empate, a Juventus fez o quarto e selou o resultado. Aos 33 minutos, Pogba arriscou da intermediária e marcou um belo gol.