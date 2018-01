Líder Lyon arranca 1 a 1 contra Monaco O líder do Campeonato Francês 2004/05 Lyon conseguiu empatar por 1 a 1 nesta sexta-feira com o Monaco, 3.º colocado, na casa do adversário, e somou mais um ponto na classificação, evitando que a vantagem para o Lille, vice, diminuísse para 7 pontos. A pontuação, agora, é: Lyon 53 pontos, Lille 45 pontos e Monaco 44 pontos. O resultado foi bastante complicado porque o gol do Monaco foi marcado por Julien Rodrigues aos 39 minutos do segundo tempo, e o empate só foi conseguido nos acréscimos, aos 49 minutos, com gol de Jeremy Clement. A rodada da competição continua neste sábado com os seguintes jogos: Strasbourg (16.º) x Olympique Marseille (4.º); Caen (17.º) x Ajaccio (18.º); Lens (11.º) x Nantes (15.º); Rennes (9.º) x Nice (14.º) e Toulouse (7.º) x Bordeaux (8.º). No domingo jogam: Istres (20.º) x Auxerre (5.º); Metz (13.º) x Lille (2.º) e Saint-Etienne (10.º) x Sochaux (6.º).