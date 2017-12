Líder Lyon ganha outra no Francês O Lyon está a cada rodada comprovando porque está na liderança do Campeonato Francês 2004/05. Neste sábado, venceu o Nantes por 2 a 0 jogando em casa, e chegou aos 32 pontos, abrindo provisoriamente quatro pontos sobre o segundo colocado, o Lille (que joga só neste domingo, contra o Monaco). Os dois gols da vitória do Lyon foram marcados por Pierre-Alain Frau e Sidney Govou. Nesta 14.ª rodada, nenhum jogador brasileiro marcou gol. Aliás, um time de brasileiros está em situação complicada: o Ajaccio. Neste sábado, o time de Marcelinho, André Luiz e outros, perdeu para o Auxerre por 1 a 0 e agora ocupa a 19.ª e penúltima colocação na classificação. Resultados deste sábado - Lyon 2 x 0 Nantes; Auxerre 1 x 0 Ajaccio; Bastia 0 x 3 Saint-Etienne; Bordeaux 3 x 0 Paris Saint-Germain; Marseille 2 x 0 Strasbourg; Metz 1 x 2 Caen 2; Nice 1 x 1 Lens; Rennes 1 x 1 Toulouse e Sochaux 1 x 1 Istres.