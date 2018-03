Líder Marília tenta manter 100% em casa Líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B, com dez pontos ganhos, o Marília, que venceu seus três jogos em casa até o momento na competição, recebe o Joinville neste sábado, às 19 horas, disposto a fazer valer sua força sob seus domínios. Para isso, o técnico Paulo Comelli tem dúvidas para escalar seu time. Na lateral-direita, Claudemir e Marquinhos Paraná. Se optar pelo primeiro, o segundo será um dos volantes. Caso contrário, Zé Luís ganha um lugar entre os titulares no meio campo. No Joinville, o técnico Carbone confia na experiência de seu time para sair do estádio Bento de Abreu com um bom resultado. Além do atacante Didi, o time catarinense tem entre seus titulares o zagueiro Márcio Santos e o lateral Zé Carlos, que disputaram as Copas do Mundo de 1990 e 1994, respectivamente. Assim como Marília, outro paulista bem na competição é o Mogi Mirim. Mesmo sem contar com a experiência dos atacantes Cléber e Paulo Nunes, o técnico Luís Carlos Winck vem dando um padrão de jogo de muita qualidade, o que o deixa entre os primeiros colocados na Série B. Para enfrentar o CRB neste sábado, às 17 horas, em Maceió, o treinador deverá manter a mesma equipe que atuou nos últimos três jogos, com o meia Joílson seguindo improvisado na lateral direita. Pelo lado dos alagoanos, a grande novidade estará no banco de reservas. Depois de passar uma temporada no Líbano, o técnico Estevam Soares faz sua estréia pelo CRB e deve promover algumas mudanças em relação à equipe que venceu o União São João na última rodada. Se o CRB trocou de treinador logo após vencer o União São João, o time de Araras também mudou sua comissão técnica após derrota para os alagoanos. Luiz Carlos Cruz substitui Paulo Roberto e já iniciou uma reformulação geral no clube do interior paulista. Depois de dispensar seis jogadores do atual elenco, o ex-treinador do Fortaleza voltará ao esquema 3-5-2, abandonado no último jogo, para enfrentar o Avaí no Estádio da Ressacada, às 18h30. Com isso, a defesa será formada por Ben-Hur, Lica e Diguinho, que entra na vaga do volante De Paula, dispensado. Na ala esquerda, os jovens Wellington e Guilherme brigam pela vaga deixada pelo dispensado Fabiano Souza. No ataque duas novidades: o veterano Osmar ganhou o lugar de Laércio, enquanto Careca, contratado junto ao Corinthians, faz sua estréia. Pelos lados dos catarinenses, o técnico Lula Pereira e seu auxiliar Play Freitas já trabalharam no União e conhecem bem o time de Araras. Lula teve como auxiliar no próprio União o atual treinador do clube, Luiz Carlos Cruz. Outros jogos - Em Recife, o Náutico tenta se reaproximar dos líderes e, para isso, precisa de uma vitória sobre o Londrina no estádio dos Aflitos. Mas os paranaenses também precisam de um bom resultado para apagar a má impressão deixada na última rodada, quando cedeu o empate ao Brasiliense após abrir vantagem de 3 a 0. Graças a este resultado, o time do Distrito Federal ganhou ânimo para buscar a segunda vitória na Série B. Neste sábado quer aproveitar a má fase do Ceará para conquistar três pontos e subir alguns degraus na tabela de classificação. Enquanto jogam em Brasília, ali do lado, em Goiânia, o Vila Nova recebe o Sport. Mesmo sabendo da força do time pernambucano, que está na semifinal da Copa do Brasil, o técnico Ivair Cenci acredita que possa fazer valer o fator campo e "matar" o time de Recife no estádio Serra Dourada. Fechando a rodada, o São Raimundo, do folclórico técnico Aderbal Lana, recebe o Gama e espera afundar ainda mais o time brasiliense na classificação da Série B, onde conquistou apenas três pontos em quatro jogos.