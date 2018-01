Líder Mônaco empata com o Bastia O Mônaco empatou com o Bastia em 0 a 0, neste sábado, no campo do adversário, e manteve a liderança do Campeonato Francês de futebol, agora com 46 pontos. O time do Bastia somou o 24º ponto. A abertura da 21ª rodada, hoje, teve mais os seguintes resultados: Bordeaux 2 x 0 Guingamp, Lille 0 x 1 Toulouse, Lyon 3 x 0 Montpellier, Nantes 4 x 0 Ajaccio, Niza 0 x 1 Le Mans, Paris SG 0 x 0 Metz, Rennes 4 x 0 Sochaux e Estrasburgo 0 x 2 Auxerre. Domingo, jogam Marseille x Lens.