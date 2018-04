Líder Náutico terá dois desfalques O Náutico joga nesta sexta-feira com o Santo André, pela Série B do Brasileiro, sem contar com o zagueiro Batata, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem com o volante Chicão, contundido. Wellington Paulo e Leomar deverão ser os substitutos. Em contrapartida, o atacante Jorge Henrique e o lateral-esquerdo Marquinhos estão de volta depois de cumprirem suspensão. Com 36 pontos em 17 jogos, o Náutico precisa vencer para manter a liderança.O time teve até agora 11 vitórias, três empates e três derrotas. A equipoe deverá iniciar a partida com Nílson; Carlos Alberto, Lima, Wellington Paulo e Marquinhos; Luciano, Leomar, Marco Antonio e Mendes; Jorge Henrique e Kuki. O técnico é Zé Teodoro.