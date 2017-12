Líder Oeste perde na Série A3 O Oeste, de Itápolis, voltou a fracassar como visitante, na 11ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, mas, apesar da derrota, ainda é o líder da competição, com 22 pontos, pois o Taubaté, único que poderia ultrapassá-lo na rodada, também não conseguiu vencer sua partida nesta quarta-feira à tarde. Aliás, pelos resultados, o equilíbrio entre os times está prevalecendo. Com gol de Asprila, ainda no primeiro tempo, o Osasco, campeão da Série B1 no ano passado, em casa, venceu o Oeste por 1 a 0 e subiu para 11 pontos. Em Bebedouro, a Internacional não passou do empate por 0 a 0 contra o Taubaté. Assim, a Inter atingiu os 18 pontos, enquanto o Taubaté chegou aos 21. No Parque Antarctica, em São Paulo, o Palmeiras B perdeu uma boa chance para se aproximar da liderança, pois também ficou apenas no empate por 0 a 0 contra o XV de Piracicaba. O Palmeiras B tem, agora, 19 pontos, enquanto o XV subiu para 14 e continua no bloco intermediário.