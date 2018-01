Líder Osasco goleia na Série B1 O Osasco goleou o lanterna Guarulhos por 6 a 0, neste domingo, pela Série B-1 do Campeonato Paulista. Com esta vitória, o time de Osasco se manteve na liderança isolada do campeonato, agora com 49 pontos. O vice-líder Sertãozinho também goleou. Jogando fora de casa, venceu a Ferroviária por 4 a 1. O Palmeiras-B, terceiro colocado, venceu fora de casa o Fernandópolis por 2 a 1. Três jogos terminaram empatados. O Barretos, depois de um empate sem gols com o Lemense, venceu nos pênaltis por 5 a 4. O XV de Caraguá venceu nas penalidades por 3 a 1, após empate em 1 a 1. O Batatais empatou em 2 a 2 com o Velo Clube, mas nos pênaltis deu Velo Clube por 5 a 4. Os resultados: Ferroviária 1 x 4 Sertãozinho; Guapira 2 x 1 Palestra; Batatais (4) 2 x 2 (5) Velo Clube; Fernandópolis 1 x 2 Palmeiras-B; Tupã (1) 1 x 1 (3) XV de Caraguá; Lemense (4) 0 x 0 (5) Barretos e EC Osasco 6 x 0 Guarulhos. Classificação - 1) Osasco - 49; 2) Sertãozinho - 47; 3) Palmeiras-B - 46; 4) Barretos - 42; 5) Palestra -33; 6) Ferroviária - 32; 7) Velo Clube - 30; 8) Batatais - 28; 9) Lemense e XV de Caraguatatuba - 25; 11) Guapira - 22; 12) Tupã e Fernandópolis - 20 ; 14) Mauaense -16; 15) Guarulhos - 13.